João Félix lançou oficialmente o canal de Youtube, que se chama JF79: uma mistura das iniciais do nome com o número de camisola que vestia no Benfica. O canal servirá para publicar vídeos do jogador ao serviço do Atlético Madrid e da Seleção Nacional, mas também para interagir com os fãs, sobretudo aqueles que também jogam jogos eletrónicos: João Félix vai aproveitar o canal, aliás, para fazer transmissões em direto de jogos de FIFA e de Fortnite.