O jogo de preparação entre Argélia e Egito ficou marcado por um momento insólito entre o selecionador Djamel Belmadi e Said Benrahma.



O extremo do West Ham foi substituído aos 63 minutos e não gostou da decisão do selecionador. Enquanto abandonava o relvado, o jogador deixou o técnico das «Raposas do Deserto» de braço estendido.



Belmadi não se ficou e confrontou Benrahma, agarrando-o pelo colarinho.



«Benrahma? São coisas que acontecem. Ele não estava contente por ser substituído e eu também não estava contente! É tudo», referiu, citado pela «talkSPORT».



Refira-se que a Argélia empatou a uma bola frente ao Egito, orientado pelo português Rui Vitória.



Veja como tudo aconteceu: