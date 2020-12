A final do campeonato brasileiro de sub-17 entre Fluminense e Athletico Paranaense ficou marcada por cenas de pancadaria após o apito final.



Após uma entrada dura Ataíde, do Furacão, fez falta em João Neto. Logo de seguida, os jogadores envolveram-se em empurrões até que um suplente do Athletico Paranaense saiu do banco de suplentes e atingiu um adversário com uma «voadora» na cara.



Da batalha campal que se seguiu resultaram nove expulsões.



O melhor mesmo é ver o vídeo: