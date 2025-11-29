Koffi Kouao, jogador costa-marfinense, protagonizou um momento inusitado antes do Metz-Rennes, da 14.ª jornada da Liga francesa.

O lateral-direito, ex-Vizela, Moreirense e Famalicão, amuou depois de saber que ia sentar-se no banco pela primeira vez nesta temporada e recusou realizar os habituais exercícios com bola com os suplentes do Metz

O momento foi captado em direto pelo Canal Plus, responsável pela transmissão do jogo, e descrito pelo repórter de serviço.

O Metz acabou por ser derrotado pelo Rennes e Koffi Kouao não somou qualquer minuto na partida.