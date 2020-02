Jurgen Damm, extremo mexicano que se encontra vinculado ao Tigres, anunciou que no final da temporada vai deixar o clube e abraçar um novo projeto. «Depois de falar com a minha família, a melhor coisa para mim é tomar um novo rumo em junho», começou por dizer em conferência de imprensa.

O jogador de 27 anos agradeceu os cinco anos que passou no clube, mas lamentou não ter correspondido às esperanças colocadas sobre si. «Vou cumprir o meu contrato, mas já disse aos diretores que não vou renovar. Tentei dar o meu melhor, tentei ser profissional, mas não aproveitei as oportunidades que me foram dadas. Só tenho a agradecer a esta instituição», afirmou.

Ora na conferência de imprensa, mesmo ao lado do jogador, estava o treinador dos mexicanos, Tuca Ferretti, que foi confrontado em direto e ao vivo com o discurso do seu (ainda) pupilo e não gostou do que ouviu. «A mim não me preocupa nada. Preciso de jogadores comprometidos com a instituição, que queiram estar aqui. Por que razão me vou preocupar com um jogador que não quer estar connosco? Se não quer, ponho outro», disparou o técnico brasileiro.