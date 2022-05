Demorar a recolocar a bola em jogo ou pedir assistências médica são algumas das técnicas utilizadas para perder tempo. Na segunda divisão da Bulgária, Yordan Apostolov decidiu inovar e eleveu a técnica de queimar tempo de jogo para outro patamar.



No encontro entre o Balkan Botevgrad e o Belasica, o jogador búlgaro pediu assistência médica e solicitou a entrada da maca para o transportar para fora do terreno de jogo. Quando estava na maca, Apostolov lançou-se para o relvado para retardar ainda mais a sua saída.



Gerou-se uma confusão entre o banco de suplentes e os jogadores de ambas as equipas. Veja: