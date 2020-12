O jogo entre o Banfield e o Gimnasia de La Plata, última equipa treinada por Diego Armando Maradona, ficou marcado por um vários episódios de extrema tensão.

E nem um apanha-bolas escapou ao clima evervescente no relvado. Logo após o golo que deu a vitória ao Banfield (2-1), apontado na conversão de uma grande penalidade já em tempo de compensação. O Gimnasia tentou repor a bola o mais rapidamente possível, mas o apanha-bolas resolveu entrar em campo para travar as intensões alheias.

Vai disto e Matías Melluso, jogador do Gimnasia, empurrou-o e fê-lo cair, retardando ainda mais o reatamento do jogo referente ao apuramento do campeão da Copa Maradona.

Veja o momento: