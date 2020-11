A seleção de San Marino, habitual dona do último lugar do ranking da FIFA alcançou no sábado um feito histórico: dois jogos consecutivos sem perder.

Um mês após o nulo em casa do Liechtenstein, o microestado situado no nordeste de Itália voltou a empatar 0-0, desta feita frente a Gibraltar.

E se isto pode parecer algo de pouca importância, basta ver a flash-interview de Dante Rossi, um dos jogadores que participou no feito para perceber a relevância daqueles dois 0-0 consecutivos.

Após o empate com Gibraltar, o defesa de 33 anos, que até nasceu na Argentina, desfez-se em lágrimas quando tentava comentar o feito alcançado.

«Isto é verdadeiramente um sonho», atirou, antes de se deixar levar pelas lágrimas.

Veja o testemunho emocionante: