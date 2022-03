Aitsaret Noichaiboon jamais esquecerá o passado domingo. O jogador do Bangkok FC foi despedido pelo próprio clube depois de agredir um adversário com um soco.



Tudo aconteceu no duelo entre o Bangkok FC e o North Bangkok University FC da terceira divisão da Tailândia. Depois de ter sido tocado no pé por Supasan Ruangsuphanimit, Aitsaret Noichaiboon dirigiu-se para o adversário e deu-lhe um soco.



«Bangkok FC gostaria de frisar que não suporta este tipo de ações. O clube decidiu cancelar o contrato do jogador e lamenta o sucedido. Vamos fazer de tudo para que este tipo de situações não se repitam», lê-se num comunicado divulgado na página do clube no Facebook.



Segundo a imprensa local, Supasan Ruangsuphanimit teve de ser suturado com 24 pontos.