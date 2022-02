Dar autógrafos faz parte do quotidiano de um jogador de futebol, mais ainda quando joga numa equipa como o Barcelona.

No entanto, até mesmo num desses atos mais rotineiros na vida de um futebolista há espaço para surpresas, com aconteceu com Riqui Puig, que autografou um... porco à saída do centro de treinos do conjunto blaugrana.

Poika, de seu nome, vestia uma camisola com número 10, que durante largos anos pertenceu a Lionel Messi.