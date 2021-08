O jogador do Besiktas, Fabrice Nsakala, caiu inanimado durante o jogo contra o Gazientep este sábado, da segunda jornada da Liga turca.



Nas imagens vê-se o defesa no relvado enquanto a sua equipa atacava. De imediato, um companheiro de equipa entrou em campo e alertou o árbitro para o estado do colega de 31 anos.



A ambulância foi obrigada a entrar no relvado para transportar Fabrice Nsakala para o hospital para realizar mais exames. Segundo o Besiktas, o futebolista estava consciente quando deixou o estádio.

As Águias Negras emitiram um comunicado durante a noite na qual esclarecem que Nsakala «está bem» e continua, para já, em observação.