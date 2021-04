O Spezia esteve muito perto de arrancar pontos no jogo deste sábado com a Lazio, no Olímpico de Roma. Em desvantagem desde os 56 minutos, o conjunto de Vincenzo Italiano conseguiu igualar a partida aos 73 minutos graças a um golaço de Daniele Verde.



Após um cruzamento de Gyasi na esquerda, o extremo do Spezia atirou de primeira, de forma acrobática com o pé esquerdo, fazendo a bola bater com estrondo na baliza de Reina antes de entrar.



Um golo com candidatura ao Prémio Puskas, ora veja: