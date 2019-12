O Natal de Michail Antonio, jogador do West Ham, foi um verdadeiro desastre. O jogador espatifou o seu Lamborghini Huracan, avaliado em 245 mil euros, para dentro de um jardim em Londres e, para cúmulo do embaraço, estava mascarado de boneco de neve.

Poucas horas antes do acidente, Antonio tinha gravado um vídeo, já mascarado de boneco e neve, a cantar «Walking in the air», que publicou nas redes sociais. O pior aconteceu depois...