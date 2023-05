Um jogo de futebol amador na região de Sydney, Austrália, ficou marcado por uma agressão bárbara de um jogador a um árbitro.

Adam Abdallah, que segundo a imprensa australiana até estava a cumprir uma suspensão de dois anos por envolvimento numa outra briga num jogo de futebol, atacou o árbitro após o jogo entre os Greenacre Eagles (a sua equipa) e os Padstow Hornets.

A violência das agressões deixou Khodr Yaghi, árbitro há 24 anos, com múltiplas fraturas no maxilar, sem três dentes e a necessitar de uma cirurgia de reconstrução do maxilar.

Adam Abdallhah, que é também pugilista amador e tem no currículo três combates e três vitórias (todas por K.O.), viu ser-lhe negado um pedido para aguardar julgamento em liberdade mediante pagamento de uma fiança, mas o juiz negou e manteve o jovem de 25 anos atrás das grades, isto apesar das alegações apresentadas pela defesa: entre elas, a de que Abdallah teria sido agredido na cabeça pelo árbitro assistente de Yaghi (que o terá atingido com a bandeira) e que, nesse sentido, o cliente agiu em legítima defesa. Segundo o magistrado, o agressor mostrou incapacidade de auto-controlo e, por isso, seria perigoso mantê-lo em liberdade.

Adam Abdallah, de 25 anos, será novamente ouvido em tribunal a 28 de junho.

Os Greenacre Eagles FC anunciaram em comunicado que decidiram retirar, com efeitos imediatos, a equipa da competição para o resto da época.