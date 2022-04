Eduardo Diniz esteve perto de marcar um à Maradona ou à Messi, como preferir. Perto, lá está. Com a baliza aberta, o jogador de 33 anos atirou... por cima!



O falhanço incrível ocorreu no jogo entre a Portuguesa e o São Bento, da final do Paulista A2, disputado no último domingo. O defesa de 33 anos da Portuguesa começou a correr à entrada da sua área e só parou na área contrária, tendo deixado pelo caminho dois defesas e o guarda-redes. Porém, a finalização foi desastrada e o que podia ter sido um golo memorável tornou-se num falhanço incrível.



Veja como tudo aconteceu: