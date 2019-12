O Al Hilal-Al Adalh, a contar para o campeonato saudita, ficou marcado por um momento inusitado.

Sensivelmente a meio da segunda parte, quando a ex-equipa de Jorge Jesus vencia por 5-0, o árbitro eslovaco Ivan Kruzliak foi «atropelado» por um jogador do conjunto visitante.

Kruzliak, que dirigiu o Benfica-Lyon esta época para a Liga dos Campeões, esteve alguns minutos a receber assistência. Sem sucesso, já que precisou de ceder o lugar a outro membro da equipa de arbitragem, que dirigiu até final o duelo que terminou com a goleada do Al Hilal por 7-0 e um golo do ex-Benfica e Sporting André Carrillo.

