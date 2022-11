Uma agressão bárbara no sexto escalão do futebol italiano resultou na suspensão de um jogador por um período de cinco anos.

Um lance inaceitável num momento em que o Dufour Varallo comemorava um golo diante do Juventus Domo. Gabriele Testore, a vítima, estava a festejar um golo em corrida quando, ao passar por Niccolò Falcioni, foi atingido pelo cotovelo do adversário.

Uma agressão muito feia com Testore a perder quatro dentes. O árbitro, no momento, não viu a agressão e mostrou apenas um cartão amarelo a Falcioni, mas a justiça italiana, com recurso às imagens, não perdoou e puniu o jogador da Juventus Domo com cinco anos de suspensão.

Ora veja: