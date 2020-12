O Besiktas-Sivasspor ficou marcado por um momento inusitado.

Em cima do intervalo do jogo, que terminou com a vitória da equipa da casa por 3-0, Hakan Arslan, capitão dos visitantes, foi ao banco de suplentes buscar um telemóvel para mostrar ao árbitro um alegado erro cometido no lance que esteve na origem do 1-0 para o Besiktas e no qual a bola teria ultrapassado por completo a linha lateral.

Hakan Arslan começou por ser admoestado com o cartão amarelo, mas depois atirou o telemóvel ao chão e pontapeou um objeto quando já se dirigia para os balneários e recebeu aí a segunda cartolina amarela.

Veja o momento «quente» em cima do intervalo e o lance polémico nos vídeos em baixo: