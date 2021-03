Não é a primeira vez que acontece, mas é sempre hilariante. Para quem vê ao longe, claro.

Um jogo do campeonato Piauiense, no Brasil, foi interrompido quando os jogadores e o árbitro tiveram de se atirar para o chão devido ao ataque de um enxame de abelhas.

A situação aconteceu perto da meia-hora do jogo entre o River e o Parnahyba e vale a pena ver. E ver com atenção, para perceber que há pelo menos um jogador a quem as abelhas não assustam.