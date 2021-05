Quando o árbitro apitou para o final do Guarani-Novorizontino, jogo a contar para o campeonato Paulista, fazia sentido que os jogadores da casa celebrassem a conquista de uma vitória difícil por 2-1.

Só que o que se viu foi um daqueles episódios que deixam todos perplexos: dois jogadores da mesma equipa à... pancadaria.

Rodrigo Andrade e Bidú trocaram socos que não escalaram para outros patamares de violência devido à rápida intervenção de vários companheiros de equipa.

Os dois jogadores já tinha discutido minutos antes, depois de Bidú, lateral-esquerdo, ter cometido um erro e o momento ter-lhes-á ficado «atravessado» na garganta até ao fim da partida.

Rodrigo Andrade e Bidú são os jogadores mais sancionados do Guarani e regressaram à competição neste jogo após suspensão. Agora, por terem sido admoestados com o cartão vermelho, falham o jogo com o Ponte Preta a meio da semana.

Allan Aal, treinador do Guarani, afirmou que a situação vai ser resolvida «internamente». «Vamos cobrar dos jogadores. Sabemos que os nervos estão à flor da pele, mas somos profissionais e temos de manter o equilíbrio. (...) Vamos resolver isto internamente.»