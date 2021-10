O jogo que opunha o Huracán Las Heras, da província de La Pampa, ao Ferro Carril Oeste, da província de Mendonza, a contar para a terceira divisão do futebol argentino, foi interrompido quando começaram a ser disparados tiros das bancadas.

Os jogadores e os árbitros correram, nessa altura, para os balneários, para se refugiarem dos disparos, mas uma bala atingiu Maurício Romero, treinador da equipa visitante, no ombro. O técnico esteve sempre consciente e fora de perigo, mas foi obrigado a deslocar-se a uma unidade hospitalar da cidade de Las Heras, enquanto os restantes membros do clube se fecharam no hotel.

Uma situação incrível, como se pode ver pelas imagens, que espalhou o pânico no estádio, mesmo entre os outros adeptos que estavam nas bancadas. O Ferro Carril Oeste já comunicou que vai apresentar queixa na polícia.