Nos jogos de pré-temporada as regras não são tão levadas a sério e é normal acontecerem casos insólitos como o que aconteceu este sábado num jogo de preparação nos Países Baixos entre o Heracle Almelo e os Go Ahead Eagles em que o árbitro recomeçou a segunda parte sem um dos guarda-redes na baliza. Um adepto ainda tentou aproveitar a oportunidade e tomar o lugar do jogador atrasado, mas depois de muitas gargalhadas o jogo recomeçou dentro da normalidade.

Um jogo invulgar em que os treinadores pretendiam testar os novos planteis e os muitos jogadores recrutados. Por isso houve um acordo para um jogo com duas partes de sessenta minutos. Ao final da primeira hora, já com a equipa da casa a vencer por 1-0 e depois do devido descanso, o árbitro Bas Nijhuis deu ordem para o início da segunda parte. A bola começou a rolar até que, ao fim de pouco tempo, alguém deu conta que uma das balizas estava sem «dono».

O árbitro interrompeu o jogo, fez-se um compasso de espera e foi então que um adepto saltou para o relvado, assumindo a posição do guarda-redes ausente. Um dos jogadores passou-lhe, inclusive, a bola, entre muitos sorrisos dos dois bancos.

Schuurman, o guarda-redes dos Go Ahead Eagles, acabou por aparecer e o jogo foi retomado sem mais problemas.

Ora veja este caso insólito a partir do minuto 2 do vídeo abaixo: