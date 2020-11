Há mais de um ano, Wayne Rooney marcou um golo ainda do seu meio-campo, lembra-se? O golo do internacional inglês foi anotado ao serviço do DC United contra o Orlando City, na MLS.



Marcar golos atrás do meio-campo deve ser uma coisa de família. Este sábado, foi a vez do irmão do avançado do Derby County marcar um golo semelhante. John Rooney, tem 29 anos e alinha no Stockport County e fez um golo sensacional frente ao Chesterfield, na Taça de Inglaterra, ainda no seu meio-campo.



Pode compará-los.



O golo de John Rooney:





Recorde o golo de Wayne Rooney: