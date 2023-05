O Celtic anunciou esta terça-feira que vai realizar uma digressão à Coreia do Sul e Japão na próxima pré-temporada e, para promover o evento, publicou um vídeo com Jota a escrever em japonês para surpresa de Daizen Maeda, jogador nipónico que já passou pelo Marítimo.

No vídeo, vê-se o goleador português, que no último jogo foi surpreendido pela presença do selecionador Roberto Martínez nas bancadas, a desenhar os difíceis caracteres japoneses.

Noutro vídeo publicado pelo clube de Glasgow também é possível ver os jogadores do Celtic a tentarem comerem sushi com hashi, os típicos pauzinhos japoneses.