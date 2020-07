Akinfenwa é um jogador de 38 anos que militava no terceiro escalão inglês… até ontem. Com a vitória ao Oxford United por 2-1 na final do playoff de subida, o Wycombe Wanderers foi a terceira e última equipa a conseguir a promoção para o Championship, depois de Coventry City e Rotherham.

Conhecido pela sua forma física, mais próxima de um body-builder do que de um jogador de futebol, o avançado de 38 anos pediu a Jurgen Klopp que lhe «desse um toque no WhatsApp» festejarem juntos durante uma flash interview emocionante.



O técnico alemão do Liverpool fez a vontade a Akinfenwa. «Olá, grandalhão. Parabéns, eu vi o jogo, não vi as entrevistas depois do jogo, mas o Hendo [Henderson] e os jogadores disseram-me para entrar em contacto contigo no WhatsApp e cá estou eu. Parabéns. Tenho a certeza de que ao longo da tua vida querias ser pelo menos jogador do Championship e agora, finalmente, chegaste lá. Parabéns. Grande vitória», disse.



Adepto confesso do Liverpool, Akinfenwa ficou extremamente contente pela mensagem de Klopp. «Estás maluco? O mito, a lenda enviou-me um WhatsApp. O dia de hoje já não pode melhorar. Obrigado, Klopp», escreveu na legenda do vídeo da conversa com Klopp.



Após a subida do AFC Wimbledon à Premier League, o jogador mais forte do mundo foi dispensado e chegou a pedir ajuda para conseguir trabalho. Acabou por rumar ao Wycombe, na altura no 4.º escalão e em quatro épocas chegou ao Championship.



Além de Klopp, também Van Dijk e Henderson felicitaram Akinfenwa.



A conversa com Klopp:



A entrevista que Akinfenwa: