Aos 54 minutos do Manchester City-Real Madrid, o Etihad assistiu a um momento de génio protagonizado por Vinícius Júnior.

O jogador brasileiro dos merengues ultrapassou o compatriota dos citizens ainda no meio-campo defensivo com uma simulação fantástica e só parou a jogada quando atirou a contar, na cara de Ederson, para o segundo golo dos visitantes.

Do lado de fora das quatro linhas, um espectador filmou a reação inusitada de Guardiola no exacto momento em que Vinícius deixou para Fernandinho para trás. O treinador do Manchester City levou as mãos à cabeça e ajoelhou-se, assistindo assim ao resto da jogada que acabou da pior forma para a equipa inglesa.

Ora veja: