O Leipzig lançou um novo equipamento inovador com detalhes fluorescentes que brilham no escuro, inspirado nas «ruas vibrantes da cidade».

Uma camisola azul, mas com os detalhes, à frente a atrás, com efeitos fluorescentes que prometem destacar-se no escuro.

Ora veja:

RELACIONADOS
FOTOS: Liverpool lança terceiro equipamento e é... incrível
Fotos: portugueses do PSG apresentam o terceiro equipamento
Gyökeres leva Arsenal a quebrar recorde de vendas de camisolas