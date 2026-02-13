Incrível
VÍDEO: Leipzig lança camisola inovadora que brilha no escuro
Camisola azul com pormenores com efeitos fluorescentes que prometem dar que falar
O Leipzig lançou um novo equipamento inovador com detalhes fluorescentes que brilham no escuro, inspirado nas «ruas vibrantes da cidade».
Uma camisola azul, mas com os detalhes, à frente a atrás, com efeitos fluorescentes que prometem destacar-se no escuro.
Ora veja:
