Os adeptos do Benfica têm muitos motivos para esquecer a época 2000/01 e poucos para a recordar.

A equipa encarnada terminou o campeonato no sexto lugar, a pior classificação de sempre, mas no meio de muitas tristezas houve um nome que se destacou pela positiva e que terá entrado no coração dos benfiquistas: Pierre van Hooijdonk.

O internacional holandês chegou com fama de goleador e correspondeu às expectativas, concluindo a temporada com 23 golos (19 na Liga) em 35 jogos. Alguns desses golos foram apontados na conversão de livres diretos, uma das suas principais especialidades que, ao que parece, ficou nos genes da família.

21-year-old Sydney van Hooijdonk:



✅6 free-kick goals for NAC Breda U-19



✅2 free-kick goals for NAC Breda first-team



"Come on son, I'll show you how to take free-kicks." pic.twitter.com/g48YNhLsA1 — Football Talent Scout - Jacek Kulig (@FTalentScout) May 4, 2021

Sydney van Hooijdonk, filho do antigo avançado holandês, parece, aos 21 anos, estar disposto a seguir as pisadas do pai. Para além de ser avançado e de marcar muitos golos (leva 14 em 26 jogos pelo NAC Breda na II divisão dos Países Baixos) é também um exímio especialista na cobrança de livres diretos.

Neste fim de semana assinou um fabuloso golo dessa forma na vitória sobre o NEC por 2-0, que pode a partir do 1m28s do vídeo em baixo.