O Liverpool foi a Elland Road bater o Leeds por 2-0, com Diogo Jota a titular no ataque, e, desta forma, juntou-se ao Manchester United e Chelsea no topo da classificação, todos com dez pontos. Um jogo que fica marcado pela lesão, ao que tudo indica, grave, de Harvey Elliott.

Um triunfo que começou a desenhar-se aos 20 minutos com Mohamed Salah a finalizar a passe de Alexander-Arnold.

Com Diogo Jota entre Salah e Mané, o Liverpool dominou boa parte do jogo e acabou por ampliar a vantagem, no início da segunda parte, com um golo de Fabinho, desta feita, num lance de bola parada, com Alexander-Arnold a marcar um canto da direita e o brasileiro a finalizar.

Dois golos antes do momento marcante do jogo. Uma entrada duríssima de Pascal Striujk sobre Harvey Elliott silenciou as bancadas e deixou todos os jogadores abalados, com o jovem jogador do Liverpool a ficar com pé pendurado. Uma lesão grave, como se pode ver pelas imagens abaixo, com o jogador a deixar o relvado ao som de aplausos dos adeptos do Liverpool e Leeds.

O jogo não voltou a ser o mesmo, com os jogadores das duas equipas visivelmente abalados e com o Leeds reduzido a dez, mas o Liverpool ainda marcou mais um golo, já em tempo de compensação, com Thiago Alcantara a servir Mané para o 3-0.

Elliot deixou o relvado ao som de aplausos dos adeptos do Liverpool e do Leeds:

Com este triunfo, o Liverpool junta-se ao Manchester United e Chelsea no topo da classificação, todos com 10 pontos, mais um do que o Manchester City, Brighton e Tottenham.