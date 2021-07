Poderia ser só mais um dia na vida de dezenas de crianças da Sardenha. Mas não foi por culpa de Robert Lewandowski.



A gozar um período de férias antes de se juntar aos trabalhos de pré-época do Bayern Munique, o avançado polaco estava a jantar num restaurante da Sardenha quando decidiu juntar-se a umas crianças que estavam a jogar à bola.



As imagens, divulgadas por Anna Lewandowska, esposa do jogador, mostram Lewandowski a jogar à bola na rua. Ainda que por momentos, o craque da Polónia e do Bayern voltou a ser uma criança entre dezenas de outras.



Ora veja: