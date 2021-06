Jesse Lingard foi um dos nomes ‘grandes’ a ficar de fora da convocatória de Inglaterra para o Europeu.

Apesar de ter participado nos dois particulares de preparação para o Euro, o jogador do Manchester United – que esteve emprestado ao West Ham na segunda parte da época – ‘caiu’ da lista final de Southgate.

No domingo, enquanto a seleção dos ‘Três Leões’ se estreava no Euro, o jogador via esse jogo frente à Croácia… num pub. Isso mesmo, entre copos e adeptos - e com um papagaio no ombro (!!) - uma estrela de Inglaterra.

E mais, como se não fosse já suficientemente impensável, o médio inglês, que tem quatro golos em 29 internacionalizações, acabou o dia como DJ do referido pub.

Um momento só visto, que pode apreciar no vídeo associado a este artigo.