O Liverpool está a destacar esta segunda-feira nas redes sociais uma «maldade» que Firmino fez a João Moutinho no decorrer da goleada do Liverpool ao Wolverhampton (4-0) no passado domingo.

Sem fazer referência ao internacional português, o clube de Anfield destaca a «técnica» apurada de Firmino, num lance em que o brasileiro começa por driblar Leander Dendoncker para depois colocar a bola por entre as pernas do português que vinha fazer a dobra.

Ora veja: