A equipa do Nápoles foi recebida em ambiente de festa na chegada à cidade do sul de Itália após a vitória importante sobre a Atalanta em Bergamo.

Os jogadores do conjunto orientado por Antonio Conte foram surpreendidos por uma enchente no aeroporto de Capodichino, onde cerca de 5 mil adeptos esperaram até já depois das duas da madrugada.

As imagens são demonstrativas do aparato, com muita pirotecnia à mistura. Antonio Conte chegou mesmo a usar um megafone enquanto o minibus que transportava a equipa tentava furar pela densa massa humana.

O Nápoles lidera a Serie A com 50 pontos, mais seis do que vice-líder Inter (que tem menos dois jogos) e sete face à Atalanta, que está na terceira posição.