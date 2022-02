A seleção do Senegal conquistou neste domingo a CAN pela primeira vez na sua história e a festa no país, pois claro, é de arromba.

São vários os vídeos que circulam das ruas do Senegal, com centenas de pessoas a celebrarem a conquista de Sadio Mané e dos restantes companheiros, após a vitória sobre o Egipto de Carlos Queirós e Mo Salah.

A festa promete durar pelos próximos dias.