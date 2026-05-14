Lucas Torreira, jogador uruguaio do Galatasaray, foi agredido a soco à entrada de um centro comercial em Istambul por um homem que, segundo a imprensa turca, estará obcecado pela noiva do jogador, Devrim Ozkan, uma atriz e modelo muito popular na Turquia.

O antigo jogador do Atlético Madrid e Arsenal estava a tirar fotografias com um grupo de adeptos, à entrada de um centro comercial, quando foi surpreendido pelo agressor que, sem qualquer aviso, começou a desferir socos para surpresa de Torreira e de quem o acompanhava.

«Um homem aproximou-se de mim e disse-me que queria tirar uma foto, depois veio outro e achei que também queria uma foto, mas, quando se aproximou, de repente deu-me um murro no lado esquerdo da cabeça. Não percebi o que estava a acontecer. Tentei defender-me e o meu chauffeur e um amigo que estavam ali naquele momento, vieram-me ajudar a afastar o individuo», contou Torreira à CNN da Turquia.

O agressor tentou depois apanhar um táxi para fugir do local, mas foi detido por populares e, mais tarde, identificado pela polícia como Burak Doan. Tanto o agressor como o chauffeur de Torreira foram levados para a esquadra para prestarem declarações. «Não agredi essa pessoa de qualquer maneira. Não sei porque fez isto, nunca o tinha visto. Depois do incidente, fui ao hospital e prestei declarações às autoridades», conta ainda o jogador do Galatasaray.

Segundo a imprensa turca, Burak Doan já tinha uma ordem judicial para não se aproximar da noiva de Torreira e já tinha sido condenado, noutro caso, por tentativa de agressão. O suspeito também já tinha feito ameaças dirigidas a Torreira nas redes sociais. «Depois de ver fotos de Devrim zkan com Lucas Torreira há um ano, comecei a odiá-lo», terá dito o agressor.

A agência que gera a carreira de Torreira também já reagiu ao incidente. «Nas últimas horas, o jogador do Galatasaray sofreu uma agressão em Istambul, mas o incidente foi rapidamente controlado pelas autoridades e o responsável foi detido. Felizmente, o Lucas está bem e fora de perigo. Obrigado a todos pelas mensagens de apoio e de preocupação em relação a uma das maiores referências uruguaias no estrangeiro», lê-se numa publicação.

As imagens do incidente: