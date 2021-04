O Dínamo Kiev está perto de recuperar o título de campeão ucraniano que lhe foge há quatro anos, para o rival Shakhtar Donetsk.

Ainda assim, parte dos adeptos do clube da capital não esquecem os 13 anos que Mircea Lucescu esteve no Shakthar. E nem o facto de o treinador romeno ter ajudado o clube a cimentar uma vantagem de 10 pontos para a equipa agora de Luís Castro no campeonato ajudam a atenuar o ódio que alguns adeptos sentem pelo treinador.

Isso mesmo ficou claro nesta quarta-feira, num jogo da Taça, em que os adeptos voltaram a estar presentes.

Parte deles insultou o técnico de 75 anos, que não se controlou e respondeu aos adeptos, criando um clima hostil que só foi acalmado por alguns elementos que estavam perto do banco.