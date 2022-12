Will Alves viveu uma montanha-russa de emoções em dois dias.



O luso-inglês estreou-se pela equipa principal do Leicester na última terça-feira, no duelo contra MK Dons e no dia seguinte, sofreu uma lesão gravíssima nos ligamentos de um joelho no encontro contra o Wolverhampton, da FA Youth Cup.



O jogador de 17 anos sofreu uma entrada bárbara de Caden Voice. De imediato, os futebolistas dos «foxes» mostraram desagradado pela entrada do atleta dos Wolves que recebeu ordem de expulsão.



O treinador da equipa principal do Leicester, Brendan Rodgers, não poupou críticas à entrada do jogador que lesionou Will Alves - vai parar vários meses uma vez que sofreu uma rotura do ligamento cruzado anterior do joelho.



«É triste para nós. Perdemos um dos nossos jovens talentosos, o Will Alves, que se estreou no jogo contra o MK Dons. Ele queria jogar a FA Youth Cup depois de ter jogado por nós. Conseguimos seguir em frente, mas ele sofreu uma das piores entradas que eu já vi num campo de futebol», referiu, em conferência de imprensa.



Veja o lance: