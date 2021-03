De Itália chega-nos mais um dos muitos bons exemplos do crescimento do futebol feminino um pouco por todo a parte.

Marija Banusic, jogadora da Roma, apontou um daqueles golos capazes de se tornar virais.

Uma excelente jogada de combinação pelo corredor esquerdo foi concluída pela internacional sueca com o golaço de pontapé de bicicleta.

Banusic assinou com muito estilo o 4-1 para a Roma na receção ao Inter Milão. Um golo que acabou por revelar-se decisivo para o desfecho do jogo, que acabou por terminar com a vitória da equipa da capital italiana por 4-3.