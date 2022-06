Enquanto aguarda pela definição do seu futuro, Sado Mané, entre o Liverpool, Marselha e o Bayern Munique, regressou às origens, ao pelado do Bambaly, a cidade onde nasceu no Senegal e onde reuniu um grupo de amigos para uma animada peladinha.

Uma peladinha para campeões, num pelado de terra batida, empapado pela chuva que se fazia sentir, onde Sadio Mané reuniu os amigos de infância e alguns notáveis do futebol senegalês, como El Hadj Diouf, ídolo de infância do avançado do Liverpool que também jogou em Anfield, agora com 41 anos.

«De volta às origens com um jogo de gala no relvado do Bambaly onde tudo começou!!! Um grande obrigado aos meus irmãos Papiss Dembaciss, Mbayer Diagne, Désiré Segbé e sem esquecer o meu ídolo ao longo da vida, o sagrado El Hadj Diouf», escreveu depois Mané nas redes sociais.