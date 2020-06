O regresso do futebol inglês já trouxe um momento hilariante protagonizado por Sadio Mané no início do dérby de Merseyside, entre o Everton e o Liverpool.

Com as saudades do futbeol - depois de cerca de três meses sem competir - Sadio Mané esqueceu-se que havia um momento de homenagem a Geroge Floyd antes do apito inicial e, mal o árbitro apitou, em vez de colocar o joelho no chão... desatou a correr junto à linha lateral.

Um momento incrível, ora veja: