Rodrigo Muniz, avançado brasileiro do Fulham de Marco Silva, está a recuperar de uma intervenção cirúrgica que o afastou dos relvados, mas não deixa de apoiar a sua equipa, como aconteceu no primeiro dia do ano, no dérbi com o Crystal Palace.

O avançado de 24 anos juntou-se aos adeptos na bancada destinada aos visitantes do histórico Sellhurst Park e assistiu ao empate da equipa de Marco Silva, arrancado com um golo marcado a dez minutos do final.

Um reforço de bancada para gáudio dos adeptos que corresponderem ao gesto do jogador com um cântico improvisado, enquanto tiravam selfies com o avançado que só deverá voltar a jogar no próximo mês de fevereiro.

Ora veja: