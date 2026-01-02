Incrível
VÍDEO: Marco Silva contou com reforço inesperado nas bancadas
Rodrigo Muniz está a recuperar de uma intervenção cirúrgica e juntou-se aos adeptos no apoio ao Fulham no dérbi frente ao Crystal Palace
Rodrigo Muniz, avançado brasileiro do Fulham de Marco Silva, está a recuperar de uma intervenção cirúrgica que o afastou dos relvados, mas não deixa de apoiar a sua equipa, como aconteceu no primeiro dia do ano, no dérbi com o Crystal Palace.
O avançado de 24 anos juntou-se aos adeptos na bancada destinada aos visitantes do histórico Sellhurst Park e assistiu ao empate da equipa de Marco Silva, arrancado com um golo marcado a dez minutos do final.
Um reforço de bancada para gáudio dos adeptos que corresponderem ao gesto do jogador com um cântico improvisado, enquanto tiravam selfies com o avançado que só deverá voltar a jogar no próximo mês de fevereiro.
Ora veja:
