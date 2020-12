Marcus Thuram foi expulso no duelo entre Borussia Monchengladbach e Hoffenheim por cuspir num adversário. Tudo aconteceu aos 79 minutos, quatro minutos após Kramaric ter igualado a partida.



O internacional francês entrou numa discussão com um adversário e cuspiu-lhe. O árbitro da partida não se apercebeu e foi alertado pelo VAR para as imagens, acabando por expulsar o avançado.



Ora veja: