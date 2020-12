Kylian Mbappé alcançou no passado sábado a marca redonda dos 100 golos com a camisola do Paris Saint-Germain ao marcar, já em tempo de compensação, o terceiro golo na vitória sobre o Montpellier (3-1) na liga francesa. Para festejar o simbólico registo, o jovem avançado procurou a câmara mais próxima e imitou o ídolo Cristiano Ronaldo repetindo o mesmo gesto que o internacional português tinha feito há doze anos, quando chegou aos 100 golos pelo Manchester United.

O internacional francês, tal como tinha feito Ronaldo, levantou o indicador e juntou-lhe mais dois zeros com a outra mão. Exatamente o mesmo gesto que CR7 tinha feito em 2008, no dia de anos de Alex Ferguson, ao abrir caminho, na marcação de um livre direto, para a goleada da equipa de Old Trafford ao Stole City (5-0).

Veja as imagens e compare: