O PSG perdeu Mbappé por lesão depois de uma entrada brutal de Perrin, defesa do Saint-Étienne. À meia hora da final da Taça de França, o internacional francês fugiu ao capitão dos «verts» que entrou de carrinho, acertando-lhe em cheio no tornozelo.



Logo de imediato os jogadores envolveram-se numa altercação. O árbitro recorreu ao VAR e mostrou o cartão vermelho direto a Perrin - no último jogo da sua carreira.



Mbappé acabou por ser substituído em lágrimas por Sarabia.