A rápida reação de James Rodríguez, antigo jogador do FC porto, foi determinante para salvar a vida do Ousmane Coulibaly no passado sábado, no embate entre o Al Rayyan e o Al Wakrah, no Qatar, quando o defesa senegalês caiu desamparado no relvado.

Segundo revelou agora o médico do Al Wakrah, Mukhtar Shabaan, Coulibaly sofreu um enfarte e o primeiro a socorrer o jogador foi James Rodríguez que rodou o corpo de Coulibaly, permitindo que este voltasse a respirar.

«O médico da equipa do Al Wakrah confirmou que James Rodríguez deu um passo determinante ao ajustar a posição da cabeça de Ousmane Coulibaly logo depois deste cair, foi isto que permitiu que ele pudesse respirar de forma adequada», conta o Al Rayyan numa publicação nas suas plataformas de comunicação.

Depois da rápida atuação do internacional colombiano, Coulibaly ainda foi assistido pela equipa médica do Al Wakrah e, poucos minutos depois, foi transportado para o hospital mais próximo.

O antigo jogador do FC Porto esteve, assim, duplamente em destaque neste jogo, uma vez que, além da assistência a Coulibay, marcou dois golos e ainda fez uma assistência no triunfo do Al Rayyan sobre o Al Wakrah por 3-0.