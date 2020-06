O ex-V. Guimarães Bernard Mensah marcou um golaço no recomeço do futebol turco, após a suspensão devido à pandemia de Covid-19. Na partida frente ao Fenerbahçe, o médio do Kayserispor cobrou um livre de forma exímia, fazendo a bola bater na trave junto ao ângulo superior direito da baliza de Bayındır antes de entrar.



A bola bateu na parte interior da baliza e saiu, tal como o golo que Jovane marcou pelo Sporting ante o Paços de Ferreira.



Mensah, de 25 anos, jogou quatro épocas pelos vitorianos, a última dos quais por empréstimo do Atlético de Madrid, clube que ainda é detentor do seu passe.



Veja o golo: