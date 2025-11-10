Lionel Messi esteve discretamente em Barcelona, aproveitou para ir visitar o remodelado Camp Nou, onde foi «a pessoa mais feliz do mundo», e, pelo meio, sem dar por isso, ainda conseguiu deixar para segundo plano um romântico encontro entre namorados.

No vídeo que anda a correr nas redes sociais vemos a felicidade extrema de um casal numa agradável noite em Barcelona. O rapaz ofereceu um ramo de violetas à companheira que saltava de alegria quando os dois param subitamente, desviam o olhar e, incrédulos, voltam a olhar. «Era mesmo ele?».

Tudo estragado. Lionel Messi limitou-se a passar, distraído, nem terá reparado na esfuziante alegria do casal que se esfumou naquele momento em que tudo parou.

Ora veja: