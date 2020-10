Após o triunfo da Argentina em La Paz, Messi envolveu-se numa discussão com dois adversários: o jogador Marcelo Moreno e o preparador físico da seleção da Bolívia.



Numa primeira fase vê-se o árbitro a mostrar cartão amarelo ao avançado do Cruzeiro, que de seguida é agarrado por elementos da sua equipa. Já com Marcelo Moreno fora da discussão, o jogador do Barcelona continua a troca de palavras mais acesa com o preparador físico boliviano.



Segundo vídeo da TyC Sports, Messi chamou «careca» e «idiota» a Lucas Nava, perguntando-lhe por que razão tentou arranjar confusão.