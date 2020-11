A UEFA decidiu dar mais atenção mediática aos árbitros e com esse objetivo estreou a série «Man in the Middle».

No trailer já conhecido da série, destaca-se uma reprimenda de Bjorn Kuipers, durante o Barcelona-Liverpool, quando os blaugrana venceram os reds por 3-0.

Nas imagens ouve-se o árbitro alemão a gritar com o jogador do Barcelona.

«Messi, porquê? Mostra algum respeito, vá lá. Estás sempre a fazer isso. Porque fazes isso? Anda lá», diz-lhe o juiz.

Veja o trailer disponibilizado pela UEFA: