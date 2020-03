Lionel Messi não resistiu e também acedeu ao desafio do papel higiénico, seguindo os passos de outras tantas dezenas de jogadores que têm vindo a publicar vídeos nas redes sociais.

Em plena quarentena, o internacional argentino, desafiado por Xavi, mostra os seus dotes, descalço, no quarto, acabando o exercício de dez toques, com um passe com o pé esquerdo que, por pouco, não atingiu a câmara.

No final, Messi desafiou Arturo Vidal, Jordi Alba, Luis Suárez e Kun Aguero a fazerem o mesmo.

Ora veja: